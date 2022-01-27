واشنطن تحذر: مخاطر أمنية واقتصادية لأي غزو روسي لأوكرانيا

2022/01/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، من مخاطر أي عدوان روسي على أوكرانيا كونه سيهدد الأمن والاقتصاد العالمي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن بلينكين شدد في اتصاله مع المسؤول الصيني على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا".

وأكد بلينكين في اتصاله وفق برايس، على أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما.

ومن جانبه، أكد وانغ يي أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.

وذكر وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا، أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية، حسبما نقلت فرانس برس.

وكان بلينكين قد أكد يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت ردودا مكتوبة لروسيا على مطالبها بشأن الضمانات الأمنية، في إطار المفاوضات الساعية لتجنب التصعيد العسكري ضد أوكرانيا.

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