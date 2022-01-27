بالصور.. طلبة مدرسة ابتدائية يفترشون الأرض لاداء امتحانات نصف السنة

2022/01/27 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا لطلبة في احدى مدارس قضاء الدواية شمال محافظة ذي قار، وهم يفترشون الارض لاداء امتحانات نصف السنة .واظهرت الصور التي اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، عدد من الطلبة في مدرسة أم النخيل في قرية أبو الأطرش التي تأسست عام 2007، وهم يفترشون الارض […]

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