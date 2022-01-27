بالصور.. طلاب مدرسة أم النخيل في ذي قار يؤدون الامتحانات في العراء

2022/01/27 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تناقل ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً لطلبة مدرسة ان النخيل الابتدائية في محافظة ذي قار وهم يفترشون الأرض ويؤدون امتحان نصف السنة.وبحسب الصور التي اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، فإن الطلبة في مدرسة أم النخيل الابتدائية، في محافظة ذي قار يؤدون الامتحانات على الأرض في ساحة المدرسة.وتظهر […]

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طلاب مدرسة أم النخيل في ذي قار يؤدون الامتحانات في العراء أولاً على ايرث نيوز.

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