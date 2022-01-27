الأردن.. مقتل 27 من مهربي المخدرات قرب الحدود السورية

2022/01/27 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني في بيان، الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

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