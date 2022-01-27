انطلاق عملية عسكرية في بساتين وقرى ناحية العبارة بمحافظة ديالى

2022/01/27 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنطلقت في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، الخميس، عملية عسكرية لدهم وتفتيش بساتين وقرى ناحية العبارة.

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وذكر مصدر أمني لـ "ناس" (27 كانون الثاني 2022)، انه "بمشاركة قوة من افواج طوارئ ديالى الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والنموذجي والتكتيكي ومكافحة المتفجرات ومكتب استخبارات العبارة ومركز امن بعقوبة مكتب امن العبارة، انطلقت عملية عسكرية في قرى وبساتين زاغنية والكبة".

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