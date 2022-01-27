القبض على عصابة تتاجر بالاثار النفيسة ببغداد

2022/01/27 | 11:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على اثنين من المتهمين عثر بحوزتهما على 3 قطع اثرية نفيسة.

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