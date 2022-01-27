تحديد موعد اطلاق توزيع مفردات السلة الغذائية الوجبة الاولى لعام 2022

2022/01/27 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير التجارة علاء الجبوري ، اليوم الخميس، موعد اطلاق توزيع مفردات السلة الغذائية الوجبة الاولى لعام 2022.وذكر اعلام التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الجبوري اعلن عن اطلاق تجهيز الوجبة الاولى السلة الغذائية لعام 2022 الاحد القادم الموافق الثلاثون من شهر كان الثاني".

واضاف أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها لاطلق تجهيز السلة الاولى بعد استلامها كميات كبيـرة من مفـردات السلـــة الغذائيــة وهــي ( الزيـت- السكـر- الفاصوليـــــاء- الحمص - معجون الطماطم- الرز) التي ستوزعها على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد".

ودعا وكلاء المواد الغذائية الى "مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية".

ونوه اعلام الوزارة الى انه "تم اصدار توجيهاً لجميع المخازن التابعة للشركة العامة للتجارة الغذائية، بإطلاق السلة الغذائية في عموم البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم".

ولفت الى ان "السلــة الغذائيــــة قد حققت نجاحـــا" كبيـــرا" حيث تم توزيع على ثلاث وجبات خلال العام الماضي ضمن المشروع الوطني الذي اسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن".

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