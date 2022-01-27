عضو سابق بالأمن والدفاع النيابية يكشف اهم اهداف مهاجمة

2022/01/27 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع السابق ايوب الربيعي، اليوم الخميس، عن اهم اهداف مهاجمة سجن الحسكة السوري القريب من الحدود العراقية.

وقال الربيعي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن"شن هجمات شرسة على سجون سورية عدة في محاولة لاقتحامها باستخدام السيارات المفخخة والانتحاريين مع عشرات العناصر الراجلة تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان اهم اهداف التنظيم هي سجن الحسكة الذي يضم قرابة 5 الاف داعشي اغلبهم من القيادات المهمة".

وأضاف انه "وفقاً للمعطيات فان اغلب من فروا من السجون ذهبوا الى مناطق قرب الحدود السورية – العراقية في محاولة منهم للتسلل الى داخل أراضينا"، لافتا" الى ان "العراقيين لديهم ثقة عالية بالقيادات الامنية وخططها الاستباقية في تامين الحدود بشكل شامل ودرء مخاطر تسلل اي ارهابي الى العراق".

وأشار الربيعي الى ان "ما يحدث في السجون السورية هي اجندة امريكية من ناحية التوقيت وهو يهدف لتحقيق اجندة في الاطار الامني وملفات أخرى"، لافتاً إلى انه "ليس من المعقول ان تنهض خلايا داعش فجأة دون دعم وخطط توفر لها على الاقل التسلح والدعم اللوجستي".

وعد الربيعي ان "اعلان الطوارئ على الحدود العراقية – السورية خطوة بالاتجاه الصحيح واهتمام بغداد بهذا الملف يجب ان يكون من ضمن اولويات الامن القومي لتفادي تكرار اي خروقات اخرى".

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