نائب عنها: واسط ورثت نحو 200 مشروع متوقف لاسباب مالية

2022/01/27 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة واسط حسين علي مردان، الخميس، عن حجم المشاريع المتلكئة في المحافظة، فيما أعلن إعادة العمل بـ 200 مشروعا متوقفا ومتلكئا منذ عام 2018 .وقال مردان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة واسط لديها 200 مشروع متلكئا ومتوقفا منذ عام 2018″، مبينا أن “المحافظة ورثت 200 مشروعا متلكئا وهناك […]

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