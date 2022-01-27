قدو: الصدر أبدى مرونة بدخول الإطار كاملا معه بالحكومة ولكن بشرط

2022/01/27 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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كما كشف القيادي في تحالف الفتح وعد قدو، عن إبداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرونة بدخول الإطار كاملا معه بالحكومة لكن وفق شروط قاسية بحسب رأيه.

وقال قدو ان الصدر اجتمع فور وصوله بغداد بالعامري وابلغه بإمكانية دخول الاطار كاملا بالتحالف الشيعي، شرط طرح اسم رئيس الوزراء من قبل الصدر ويتم التوافق عليه، مبيناً انه سيتم طرح ثلاثة أسماء وعلى الاطار القبول بها وتلك الأسماء هي كل من مصطفى الكاظمي او صالح التميمي او عادل مهودر.

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