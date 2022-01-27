الإطار: أما المشاركة في الحكومة بجميع الأطراف أو المعارضة

2022/01/27 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي، عن عقد اجتماع مهم في العاصمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي ان اجتماعا مهما وحاسما سوف يعقد بين قيادات الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لغرض حسم ملف تشكيل الكتلة الأكبر وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وبين الفتلاوي ان مطالب الإطار أما مشاركة كل اطرافه في الحكومة الجديدة، وبخلاف ذلك لا مشاركة، وسيكون التوجه نحو المقاطعة او المعارضة، ولا خيار ثالث لهم.

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