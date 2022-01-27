إيران تصدر 108 الاف طنا من البضائع إلى العراق عبر مهران

2022/01/27 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرة شركة ايلام للمواصفات القياسية مهناز همتي، الخميس، أن 108 الاف و696 طنا من البضائع ذات المواصفات القياسية جرى تصدريها الى العراق عبر حدود مهران الدولية من اذار وحتى نهاية كانون الاول 2021.وقال همتي في تصريح أوردته وكالة “ارنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن معظم البضائع المصدرة كانت بإشراف ورقابة الجودة من قبل […]

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