2022/01/27 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بقيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدعوة النواب لعقد جلسة البرلمان السبت المقبل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه دعوة للنواب لعقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل”.يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قررت يوم الثلاثاء الماضي، رد الدعوى القضائية المقامة من […]

ظهرت المقالة بعد إلغاء الأمر الولائي..



الحلبوسي يدعو لعقد جلسة البرلمان السبت المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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