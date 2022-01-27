التعليم تعلن إرسال معاملات تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم

2022/01/27 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إرسال معاملات العقود لغرض تثبيتهم، فيما حددت شروط استحداث الكلية الأهلية.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي ياسين العيثاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أرسلت معاملات تثبيت موظفي العقود للجهات المعنية لمن مضىت على خدمتهم خمس سنوات فأكثر لتثبيتهم على الملاك".

وأضاف، أنَّ "الموازنة العامة حددت آلية تثبيت العقود ضمن قانون وضوابط".

وبخصوص استحداث الكليات الأهلية، أكد، أنَّ"الوزارة لديها قانون رقم 25 للعام 2016 الذي يعد هو الفاصل بخصوص استحداث جامعات وتنظيم قانون الجامعات الأهلية"، لافتاً، الى أنَّ "هيئة التعليم الأهلي هي من تقرر معدلات الطلبة".

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