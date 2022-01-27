موعد إطلاق مفردات الوجبة الأولى من ’السلة الغذائية’ للعام الحالي

2022/01/27 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، اطلاق تجهيز الوجبة الاولى السلة الغذائية لعام 2022.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، إن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها لاطلق تجهيز السلة الاولى بعد استلامها كميات كبيـرة من مفـردات السلـــة الغذائيــة وهــي ( الزيـت- السكـر- الفاصوليـــــاء- الحمص - معجون الطماطم- الرز) التي ستوزعها على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد يوم الأحد القادم".

ودعت الوزارة "وكلاء المواد الغذائية مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية".

وأضافت انها "أصدرت توجيهاً لجميع المخازن التابعة للشركة العامة للتجارة الغذائية، بإطلاق السلة الغذائية في عموم البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم".

وذكر البيان أن "السلــة الغذائيــــة قد حققت نجاحـــا كبيـــرا حيث تم توزيع على ثلاث وجبات خلال العام الماضي ضمن المشروع الوطني الذي اسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن".

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