سياسي أردني: الامارات تلعب دورا سلبيا عميقا في العراق

2022/01/27 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد السياسي المختص في الشؤون الإقليمية الاردني محمد احمد الروسان ، الخميس ، أن الإمارات لها اليد العليا في صفقة توزيع الكعكة السياسية بين حزب تقدم وعزم والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، منوها الى ان الإمارات تلعب دورا سلبيا عميقا في العراق بالتعاون مع السعودية.وقال الروسان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإمارات […]

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