التجارة تحدد موعد اطلاق مفردات السلة الغذائية “الوجبة الاولى”

2022/01/27 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الخميس، اطلاق تجهيز الوجبة الاولى السلة الغذائية لعام 2022 الاحد المقبل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها لإطلاق تجهيز السلة الاولى بعد استلامها كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية وهي (الزيت- السكر- الفاصولياء- الحمص – معجون الطماطم- […]

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