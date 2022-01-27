سياسي تركماني: نرفض المساومة على كركوك

2022/01/27 | 11:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك..أبدى السياسي التركماني فوزي اكرم ترزي، الخميس، عن رفض المكون التركماني المساومة والمتاجرة بمحافظة كركوك.وقال ترزي في تصريح لـ/المعلومة/، “نرفض مايجري حاليا من محاولات ربط كركوك بمفاوضات تشكيل الحكومة، والمساومة عليها من قبل الأطراف السياسية مقابل كسب ود الأحزاب الكردية”.وأضاف أن “كركوك لها وضعها الأمني الخاص وهي بحماية أمنية من قبل القوات […]

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