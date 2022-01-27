السعودية: نستورد التمر والرز من العراق

2022/01/27 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، عن أنواع المواد المستوردة من العراق، فيما أكدت أن السعودية تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق.وقال مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر ناصر الراحج في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هيئة تنمية الصادرات السعودية نظمت على هامش ملتقى الأعمال […]

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