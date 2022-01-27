كارثة وثقها هاتف.. شاهد لحظة التدافع المميتة أمام ملعب في الكاميرون

2022/01/27 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الرسمي في الكاميرون مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرون جراء تدافع خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة ياوندي، الاثنين.

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