2022/01/27 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن انقطاع أسلاك خط بيجي – غرب بغداد وسقوطها على الشارع الرئيسي ما تسبب بإلحاق الأذى بعجلات المواطنين في محافظة صلاح الدين، محملة المحافظة مسؤولية “سوء التنفيذ”.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، انه “عصر يوم أمس الأربعاء سقط سلك من الخط الأول بيجي – […]

ظهرت المقالة بسبب سوء التنفيذ..



سقوط أسلاك الكهرباء يتسبب بأضرار للأهالي في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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