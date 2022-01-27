فيل يهاجم سعوديا ويقتله أمام أصدقائه الثلاثة

2022/01/27 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سائح سعودي مصرعه، حين استفرد به

فيل هاجمه في منطقة جاذبة للراغبين في

القيام برحلات سفاري بالبريات

الإفريقية، معروفة في الشمال الغربي

الأوغندي باسم منتزه Murchison Falls National Park

الوطني العام،

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