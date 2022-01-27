بعد حادثة العظيم.. الصناعة تعلن عن برج هيدروليكي مدرع

2022/01/27 | 11:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرج مضاد للرصاص ومزود بكاميرات.

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