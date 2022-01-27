شاهد بالفيديو.. تخوف من انعكاس الصراعات السياسية على الوضع الامني

2022/01/27 | 12:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HcCUCsk5OR8

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