2022/01/27 | 12:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vHPvjxTOjdY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشط تشريني تطارده عناصر فرق الموت لتنفيذ الشرعية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشط تشريني تطارده عناصر فرق الموت لتنفيذ الشرعية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).