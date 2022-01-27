كوريا الجنوبية: سجن زوجة وزير لاحتيالها بإدخال ابنتها الى الجامعة

2022/01/27 | 12:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حكمت محكمة كورية جنوبية، الخميس، بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق جو كوك بتهمة الاحتيال.وأيدت المحكمة العليا، حكما بالسجن 4 سنوات على جونغ كيونغ-شيم، الأستاذة السابقة في جامعة دونغيانغ، وزوجة وزير العدل الأسبق جو كوك، بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتها الجامعة وتهم أخرى.ووجدت المحكمة، جونغ مذنبة فيما يتعلق بتهم تورطها في […]

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