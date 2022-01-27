محلياً.. اسعار الدولار تسجل مستوى ثابت في تعاملات اليوم

2022/01/27 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إنه سجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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اسعار الدولار تسجل مستوى ثابت في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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