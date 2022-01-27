التجارة تحدد موعد توزيع الوجبة الأولى من السلة الغذائية للعام الحالي

2022/01/27 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدَّدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد توزيع الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية للعام الحالي 2022.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها لإطلاق تجهيز السلة الأولى بعد تسلُّمها كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية وهي (الزيت- السكر- الفاصولياء- الحمص – …

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