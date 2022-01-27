التعليم تعلن إرسال معاملات العقود لتثبيتهم على الملاك الدائم

2022/01/27 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إرسال معاملات العقود لتثبيتهم على الملاك الدائم.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي لوكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة أرسلت معاملات تثبيت موظفي العقود للجهات المعنية لمن مضىت على خدمتهم خمس سنوات فأكثر لتثبيتهم على الملاك”.وأضاف، أنَّ “الموازنة العامة حددت آلية تثبيت العقود ضمن …

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