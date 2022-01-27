الاسدي لـ”ايرث نيوز”: هذا موعد التصويت على رئاسة الجمهورية

2022/01/27 | 12:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، اليوم الخميس، عن موعد تصويت مجلس النواب على مرشح رئاسة الجمهورية.وقال الاسدي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام بعد انتخاب رئاسة مجلس النواب”، مؤكداً أن “باب الترشيح أغلق منذ يوم 12 من الشهر الجاري”.وأضاف الاسدي، […]

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