التجارة تحدد موعد توزيع الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية

2022/01/27 | 12:14 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدَّدت وزارة التجارة، موعد توزيع الوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية للعام 2022.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها لإطلاق تجهيز السلة الأولى بعد تسلُّمها كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية وهي (الزيت - السكر - الفاصولياء - الحمص - معجون الطماطم- الرز) التي ستوزعها على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أنّ "الوزارة أصدرت توجيهًا لجميع المخازن التابعة للشركة العامة للتجارة الغذائية، بإطلاق السلة الغذائية في عموم البلاد ابتداءً من الأحد المقبل"، داعيًا "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظات البلاد كافة لغرض قطع المواد الغذائية".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "السلَّة الغذائية قد حققت نجاحًا كبيرًا، أذ تمّ توزيعها بين ثلاث وجبات خلال العام الماضي ضمن المشروع الوطني الذي أسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن" .

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