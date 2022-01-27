"أوزي".. نفوق أكبر ذكر غوريلا في العالم

2022/01/27 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولو حديقة الحيوانات في مدينة أتلانتا الأميركية، أن فريق رعاية "أكبر ذكر غوريلا في العالم"، ويدعى أوزي، عثر عليه ميتا، الثلاثاء، عن عمر يناهز 61 عاما.

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