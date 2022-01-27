اسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات

2022/01/27 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد أن كانت أسعار الخام قد سجلت أمس أعلى مستوى في 7 سنوات.وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77% إلى 86.88 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.49% إلى 89.52 دولار للبرميل، وفقا […]

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