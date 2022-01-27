إتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي

2022/01/27 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، عن اتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي.

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وذكر إعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، انه "تم اتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي لمخالفتها ضوابط وشروط الأستيراد".

واضاف البيان ان "الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع الجهات الساندة وتمت عملية الاتلاف وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

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