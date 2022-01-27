عمليات بغداد: القبض على 30 متهما بينهم إرهابي وعصابة تتاجر بالآثار

2022/01/27 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القبض على 30 متهما بينهم ارهابي وعصابة تتاجر بالقطع الأثرية، فيما بينت انه تم ضبط اسلحة واعتدة ايضا في جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز إنه “ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد في مواصلة عمليات البحث والتفتيش وملاحقة […]

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