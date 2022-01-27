الاتحاد: منصب محافظ نينوى دخل ضمن صفقة سنية

2022/01/27 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس،عن صفقة سياسية سنية من اجل استبدال محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري بشخص اخر، مبينا ان تكليف محافظ جديد لنينوى يندرج ضمن صفقات توزيع المناصب الاتحادية والمحلية.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التوجهات السياسية في محافظة نينوى ذاهبة نحو ابعاد المحافظ الحالي نجم الجبوري من […]

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