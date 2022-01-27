نائب: أموال عقود التربية تكفي لسد حاجة العراق من المدارس

2022/01/27 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب المستقل باسم خشان، الخميس، أن فساد وزارة التربية يبدأ من الهرم وينتهي بالمساعدين ، مشيرا الى أن الأموال التي انفقت على عقود المدارس تكفي لسد حاجة العراق بشكل كامل.وقال خشان في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك فساد كبير في عقود بناء المدارس وفساد في عملية تهديم المدارس القديمة والمتهالكة مما ساعد على […]

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