النساء الأكثر إدمانًا على الكحول خلال الجائحة.. لماذا؟

2022/01/27 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر البيانات أن شرب الكحول يزيد منذ بداية الجائحة، بنسبة تقارب 14% لجهة عدد أيام شرب الكحول شهريًا.والأرقام أكثر ارتفاعًا لدى النساء، إذ أن هناك ازدياد بنسبة 41% لجهة عدد أيام شرب الكحول بين النساء منذ بدء الجائحة.

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