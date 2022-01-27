سياسي: الحلبوسي انفق 80 مليون دولار لشراء الذمم والفوز برئاسة البرلمان

2022/01/27 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السياسي المستقل احمر عريبي، الخميس، عن انفاق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 80 مليون دولار لشراء ذمم النواب السنة من اجل الفوز في رئاسة البرلمان، مبينا ان بعض النواب تلقى 200 الف دولار فيما تسلم آخرين سيارات فارهة.وقال عريبي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “بعض نواب المكون السني تم شراء ذممهم […]

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