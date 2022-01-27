التجارة تطلق الوجبة الاولى من السلة الغذائية الاسبوع المقبل

2022/01/27 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق السلة الغذائية في عموم البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم.

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