دراسة تهدم نظرية الأجسام المضادة.. هل الاستشفاء من كورونا كافٍ؟

2022/01/27 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وصلت دراسة جديدة إلى أن أوميكرون قد حل محل البديل “دلتا” السائد سابقاً لـ كوفيد-19 في إنجلترا، حيث كانت الغالبية العظمى من الحالات عبارة عن إصابة متجددة بالفيروس.وأظهرت الدراسة المتصلة التي تجريها إمبريال كوليدج لندن – والتي يتم تحديثها شهرياً منذ مايو 2020 وتمولها حكومة المملكة المتحدة – بتحليل 100607 نتيجة […]

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