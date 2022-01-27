ضبط حاويتين من مادة “المعسل” الممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/01/27 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط حاويتين تحتوي على مادة “المعسل” الممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط […]

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