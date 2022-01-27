العامري يقدم ورقة تشكيل الحكومة للسيد الصدر بمشاركة قوى الاطار كافة

2022/01/27 | 12:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر في الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، بقيام رئيس تحالف الفتح هادي العامري بتقديم ورقة تشكيل الحكومة للسيد الصدر بمشاركة كافة قوى الاطار التنسيقي.وقال المصدر لـ”الايام نيوز” إن “رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري سيقدم إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورقة تتضمن مقترحا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بمشاركة قوى الإطار كافة […]

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