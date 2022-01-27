مدرب حراس مرمى العراق يطمئن الجماهير بشأن حماة العرين

2022/01/27 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… طمأن مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني بكرة القدم احمد جاسم، الجماهير العراقية بشأن مستوى وتدريبات حراس اسود الرافدين قبل مواجهة إيران.وقال جاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حراس المنتخب الوطني عملوا وفق منهاج تدريبي يومي وضعته لهم وتواصلت بشكل مستمر معهم ومع المدرب قبل وبعد التدريب”.واضاف ان “نسخة من المنهاج التدريبي […]

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