2022/01/27 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت إسرائيل ولبنان عن استعدادهما، الأربعاء، لمواصلة المفاوضات حول حدودهما البحرية، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد تستكمل خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد تستكمل خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).