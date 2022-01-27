2022/01/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم تركنا الضوء والوقت والمكانلكي يقشّر الفتى المعمم فستق الكلاشنكوف فوق رؤوسنالكي يقرأ خيرة العقيدة في دفاتر موتنا الصباحيويقدمنا المثقف اليساري فاكهة َجنة الأرض خُمسا لآيات الله الفصحاءهحملنا صغارنا ومضينا الى جحيم الأرض البعيدةنرتجل الطريق كل صباح نحو المدن المبهمة..



يرتجلنا الكلاموتطاردنا في هذا العالم الفاشل بقايا الأحلامهلن ننسى سردية روائي المحاصصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات الرحيل - فاروق سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات الرحيل - فاروق سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).