تفاصيل يوم الحشر - سعود سالم

2022/01/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٢-;-٣-;- - بقية الدرس الأول وتوقف السيد نون لحظة عن مواصلة القراءة، عندما سمع حركة جانبية، حيث فتح الباب الذي دخل منه منذ لحظات، ودخلت إمرأة متوسطة العمر تبدو تائهة ولا تعرف كيف تتصرف، وسمع في نفس الوقت صوت السكرتيرة وهي تحاول طمأنتها : عندما تسمعين رنين الجرس سترين إشارة ضوئية فوق المدخل، عندها يجب أن تدخلي بدون خوف، سترىين، الأمر كله لا يتعدى عدة دقائق.



وأقفلت ال ......





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