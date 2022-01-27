ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات (3 - 3) - عبدالله تركماني

2022/01/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة..



وتعدد الثقافات (*) (**) (3 – 3) مقاربة أهم مشكلات التعدد الثقافي(1) - خطر النزعات العنصرية وتنميط الثقافةثمة اتجاهات في الغرب تعمل على تعطيل الميل نحو ثقافة عالمية قائمة على التنوّع البشري الخلاق، ومن ذلك فكرة " صراع الحضارات " التي أطلقها صموئيل هنتغتون والتي تتناقض مع ثقافة العولمة.



إذ يقول " إنّ الحضارات هي القبائل الإنسانية، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كون ......





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