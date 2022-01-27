2022/01/27 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد، وجاءت عملية القبض على المتهمين وفق متابعة أمنية دقيقة بالتنسيق مع مفارز استخبارات اللواء الخامس عشر التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة قسم الآثار.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت …

ظهرت المقالة القبض على عصابة تتاجر بالآثار في بغداد .



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