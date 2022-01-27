ارتفاع جرائم الكراهية في أميركا بنسبة 500%

2022/01/27 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة بيزنز انسايدر الامريكية ، الخميس ، بأن جرائم الكراهية ضد الاسيويين والاعراق الاخرى في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية قد ارتفعت بنسبة 500 بالمائة طبقا لاحصائيات عام 2021 .وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “ووفقا لمسؤولي المدينة والبيانات الاولية للشرطة فقد ابلغت مدينة سان فرانسيسكو عن زيادة […]

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